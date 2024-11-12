Cunda Adası\'nda Uyuşturucu Operasyonu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir süredir takibe aldıkları iki kişiye yönelik yaptıkları operasyonda 7 parça halinde, 147 gram kokain maddesi ve 9 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.

Yakalanan B.Ö'nün (27) 4 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken aynı operasyonda R.M. de (28) gözaltına alındı.

İki kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.