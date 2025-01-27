Cüneyt Aldemir, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aldemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Aldemir, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafını seçerken, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can" adlı fotoğrafını beğenen Aldemir, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesini seçti.

Milletvekili Aldemir, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Aldemir, AA çalışanlarına teşekkür etti.