Çüngüş'te Yangın: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncel

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

İlçeye bağlı kırsal Geçit Mahallesi'nde ikamet eden Ubat Çiftçi, eşi ve 15 yaşındaki oğlu Erman Çiftçi ile dün evlerinin bahçesinde nar şerbeti yapmak için ateş yaktı.

Yakılan ateşten kıvılcım sıçraması sonucu müstakil ev ve ahırda yangın çıktı. Yangın sırasında Erman Çiftçi, cep telefonunu almak için balkondan eve girdi.

Yangının büyümesi üzerine çocuk evden çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Eve giren ekipler, çocuğun cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, çocuğun dumandan etkilenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Çiftçi'nin cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.