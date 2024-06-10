ÇYDD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eylem planına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇYDD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eylem planına tepki gösterdi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na tepki gösterdi. ÇYDD'nin açıklamasında, 'Eylem planı Anayasamızın laiklik ilkesine aykırıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurmuş olduğu eylem planı, tarikat ve cemaatlerin okullarımızdan sonra aile içine de 'sivil toplum örgütü' maskesi ile sokulmaya çalışılmasıdır' denildi.

10.06.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na tepki gösterdi. ÇYDD'nin açıklamasında, "Eylem planı Anayasamızın laiklik ilkesine aykırıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurmuş olduğu eylem planı, tarikat ve cemaatlerin okullarımızdan sonra aile içine de 'sivil toplum örgütü' maskesi ile sokulmaya çalışılmasıdır" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı yayınladı. ÇYDD, eylem planına Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

ÇYDD'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında, ailelere dini rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı açıklanmıştır.

"Eylem planı Anayasamızın laiklik ilkesine aykırıdır"

Bakanlıkça açıklanan eylem planında, dini rehberlik hizmetleri adı altında tarikatlaşmanın resmi bir politika haline getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Eylem planında konuyla ilgili çalışacak 'sivil toplum örgütleri' olarak tarikat ve cemaatlerin işaret edilmesi, laik devlet yapısı için yeni bir ihlal örneği oluşturmaktadır. Eylem planı Anayasamızın laiklik ilkesine aykırıdır ve toplumu ayrıştırma tehlikesi taşımaktadır. Bu eylem planında, cemaat ve tarikatların sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirilmesi de hukuki bir geçerlilik taşımamaktadır. Tarikat ve cemaatler sivil toplum kuruluşu olmadıkları gibi ulus devlet yapısına, bilime, sanata, toplumsal gelişmeye ve toplum bütünlüğüne zarar veren hukuk dışı yapılardır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurmuş olduğu eylem planı, tarikat ve cemaatlerin okullarımızdan sonra aile içine de 'sivil toplum örgütü' maskesi ile sokulmaya çalışılmasıdır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak çocuklarımızın geleceği ile çağdaş aile ve toplum yapımızı koruma kararlılığımızı sürdürerek Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında, Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cemaat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eylem planına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
23:27 Fatih Bucak’tan Haberler.com’a özel samimi itiraf: Susurluk’la anılmak kötü bir şey değil Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
21:53 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
00:08 Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi 10 yaralı Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! 10 yaralı
23:35 A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya’ya 2-1 mağlup oldu A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu
23:32 Aydın’da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı Valilik harekete geçti Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 08:58:45. #1.13#
SON DAKİKA: ÇYDD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eylem planına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement