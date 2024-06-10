ÇYDD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eylem planına tepki gösterdi

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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na tepki gösterdi. ÇYDD'nin açıklamasında, "Eylem planı Anayasamızın laiklik ilkesine aykırıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurmuş olduğu eylem planı, tarikat ve cemaatlerin okullarımızdan sonra aile içine de 'sivil toplum örgütü' maskesi ile sokulmaya çalışılmasıdır" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı yayınladı. ÇYDD, eylem planına Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

ÇYDD'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında, ailelere dini rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı açıklanmıştır.

"Eylem planı Anayasamızın laiklik ilkesine aykırıdır"

Bakanlıkça açıklanan eylem planında, dini rehberlik hizmetleri adı altında tarikatlaşmanın resmi bir politika haline getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Eylem planında konuyla ilgili çalışacak 'sivil toplum örgütleri' olarak tarikat ve cemaatlerin işaret edilmesi, laik devlet yapısı için yeni bir ihlal örneği oluşturmaktadır. Eylem planı Anayasamızın laiklik ilkesine aykırıdır ve toplumu ayrıştırma tehlikesi taşımaktadır. Bu eylem planında, cemaat ve tarikatların sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirilmesi de hukuki bir geçerlilik taşımamaktadır. Tarikat ve cemaatler sivil toplum kuruluşu olmadıkları gibi ulus devlet yapısına, bilime, sanata, toplumsal gelişmeye ve toplum bütünlüğüne zarar veren hukuk dışı yapılardır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurmuş olduğu eylem planı, tarikat ve cemaatlerin okullarımızdan sonra aile içine de 'sivil toplum örgütü' maskesi ile sokulmaya çalışılmasıdır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak çocuklarımızın geleceği ile çağdaş aile ve toplum yapımızı koruma kararlılığımızı sürdürerek Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında, Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmaya devam edeceğiz."