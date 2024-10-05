ÇYDD\'den Gülşah Durbay\'a Destek Açıklaması

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(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), hakkındaki iddialara yayınladığı videoyla sert yanıt veren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'da yaptığı açıklamayla destek verdi. Açıklamada, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne yaklaşırken, türlü eşitsizlikleri aşarak eğitimini tamamlayıp bir kadın politikacı olarak yaşadığı kentin merkez ilçesine belediye başkanı seçilme başarısını gösteren, derneğimizin de üyesi olan Gülşah Durbay'a yapılan saldırıları ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a toplumun değişik kesimlerinden destek mesajlar gelmeye devam ediyor. ÇYDD, "Gülşah Durbay'ın yanındayız, saldırıları kınıyoruz" başlıklı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne yaklaşırken, türlü eşitsizlikleri aşarak eğitimini tamamlayıp bir kadın politikacı olarak yaşadığı kentin merkez ilçesine belediye başkanı seçilme başarısını gösteren, derneğimizin de üyesi olan Gülşah Durbay'a yapılan saldırıları ağır şekilde kınıyoruz.

"Örnek bir kadın politikacının sağlık durumunun çarpıtılması, iftiraya uğraması ve kişilik haklarının hedef alınması asla kabul edilemez"

Eğitimde fırsatlar eşit sunulmadıkça, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanamadıkça yerel yönetimlerde, TBMM'de ve politikada kadınların katılımı ve temsili ülkemizde çağdaş toplumların gerisinde kalmaya devam edecek. Buraya odaklanmak yerine siyasal çekişmelerle ve türlü nedenlerle genç kızlarımıza örnek bir kadın politikacının sağlık durumunun çarpıtılması, iftiraya uğraması ve kişilik haklarının hedef alınması asla kabul edilemez. Bu suçun sorumluları bulunmalı ve yargıya teslim edilmelidir.

Değerli üyemiz Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a geçmiş olsun diyoruz, tez şifalar diliyoruz, yanında olacağımızı yineliyoruz."