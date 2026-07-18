ÇYDD'den Haluk Levent Açıklaması - Son Dakika
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ÇYDD'den Haluk Levent Açıklaması

18.07.2026 10:01
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ÇYDD, Haluk Levent ile aralarındaki ilişkiyi yalanlayarak, karalama kampanyalarını kınadı.

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), bazı yayın organlarında derneğin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın, Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. ÇYDD, "Haluk Levent'in derneğimiz bünyesinde üye, gönüllü veya görevli olarak herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Derneğimiz ile Ahbap Derneği arasında bugüne kadar kurulmuş herhangi bir kurumsal iş birliği, ortak proje, ortak etkinlik ya da çalışma da söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yazılı açıklamayla bazı yayın organlarında yer alan haberlere tepki gösterdi. Dernek, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattıkları açıklamalarının ardından, bazı yayın organlarında kurucuları Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hiçbir ilgisi bulunmayan bir konu üzerinden hedef alınmaya çalışıldığını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

ÇYDD, bazı yayın organlarının Haluk Levent ile Prof. Dr. Türkan Saylan arasında gerçek dışı iddialarla bağ kurmaya çalıştığını kaydederek, Türkan Saylan'ın yaşamını çağdaş eğitim, bilim, laik Cumhuriyet değerleri ve toplumsal dayanışmaya adadığını, Atatürkçü ve yurtsever kimliğiyle milyonlarca insana esin kaynağı olan bir Cumhuriyet aydını olduğunu vurguladı. Dernek, Türkan Saylan'dan esin aldığını söyleyen herhangi bir kişi ile dernek arasında hukuki veya kurumsal bir ilişki bulunduğu anlamına gelecek bir çıkarımın kabul edilemeyeceğini belirtti.

"HALUK LEVENT'İN DERNEĞİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞMASI BULUNMAMAKTADIR"

Dernek açıklamasında, "Haluk Levent'in derneğimiz bünyesinde üye, gönüllü veya görevli olarak herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Aynı şekilde, derneğimiz ile Ahbap Derneği arasında bugüne kadar kurulmuş herhangi bir kurumsal iş birliği, ortak proje, ortak etkinlik ya da çalışma da söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada, derneğin Denetleme Kurulu, İç Denetim Birimi, valiliklere bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri, gerekli durumlarda Devlet Denetleme Kurulu ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiği belirtilerek, gerçekleştirilen tüm resmi ve bağımsız denetimlerde mali ve idari işleyişin şeffaf, hesap verebilir ve mevzuata uygun olduğunun tespit edildiği bildirildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

ÇYDD, kurucu Prof. Dr. Türkan Saylan öncülüğünde Cumhuriyet aydınları tarafından kurulan ve 37 yıldır faaliyet gösteren derneğe yönelik karalama kampanyaları ile hedef göstermeye yönelik girişimleri kınadığını belirtti. Açıklamada, derneği ve kurucusunu hedef alan, gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan, kişilik haklarını ihlal eden ve kurumun saygınlığını zedelemeyi amaçlayan yayınlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacağı, sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

ÇYDD, son olarak 2009 yılında derneğe yönelik kurulan kumpas sürecinde FETÖ yapılanmasına karşı hukuk içinde mücadele ettiklerini belirterek, bugün de gerçek dışı iddialar ve sistematik itibarsızlaştırma girişimlerine karşı aynı kararlılıkla hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Haluk Levent, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD'den Haluk Levent Açıklaması - Son Dakika

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