ÇYDD'den Taciz İddiasına Tepki - Son Dakika
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ÇYDD'den Taciz İddiasına Tepki

ÇYDD\'den Taciz İddiasına Tepki

ÇYDD, Eskişehir'deki müftü tacizini kınayarak, eğitimde laik ve bilimsel ilkelere dönülmesini istedi.

13.01.2025 15:29
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(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde müftünün 12 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasına ilişkin "Eğitim kurumlarında yaşanan benzeri sorunlar, çocuklarımızın geleceğini tehdit etmekte, güven duygularını zedelemekte ve ruhsal olarak yaralanmalarına yol açmaktadır. Bu olayların tekrarlanmaması için her geçen gün uzaklaşılan laik ve bilimsel eğitim ilkelerine derhal geri dönülmeli; nitelikli ve erişilebilir eğitime ulaşma çabaları hızlandırılmalıdır" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir imam hatip ortaokulunda din kültürü dersine giren ilçe müftünün 12 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki bir imam hatip ortaokulunda din kültürü dersine giren ilçe müftüsünün, 12 yaşındaki kız öğrencisini, cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği basına yansıdı. Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'da yaşanan benzer bir olayda, ilçe müftüsü, din kültürü dersine girdiği öğrencisini taciz etmiş, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak Şanlıurfa İl Müftü Yardımcılığı'na atanmıştı. Her iki olay da çocuk güvenliğinin karşı karşıya olduğu tehlikeyi ve eğitim sistemimizdeki yozlaşmayı gözler önüne seriyor. Öğretmen olmayan kişilerin okullarda görev alması ve çocuklarımızın derslerine girmeleri büyük bir risktir ve sorumsuzluk örneğidir.

ÇYDD olarak, bu tür olayların sadece bireysel suçlar değil, aynı zamanda sistematik bir sorunun parçası olduğunu vurgulamak istiyoruz. Eğitim kurumlarında yaşanan benzeri sorunlar, çocuklarımızın geleceğini tehdit etmekte, güven duygularını zedelemekte ve ruhsal olarak yaralanmalarına yol açmaktadır. Bu olayların tekrarlanmaması için, her geçen gün uzaklaşılan laik ve bilimsel eğitim ilkelerine derhal geri dönülmeli; nitelikli ve erişilebilir eğitime ulaşma çabaları hızlandırılmalıdır.

Çocuk güvenliği, onların duygusal ve zihinsel sağlığını korumak adına hayati bir öneme sahiptir. Aileden okula, sosyal çevreden dijital platformlara kadar her alanda çocukların güvenliğini sağlamak, onlara sevgi dolu, anlayışlı ve destekleyici bir ortam sunmak gerekmektedir. Eşit ve adil bir geleceğin ön koşulu, çocuk güvenliğinin sağlanmasıdır. Milli eğitim sistemimizde gerçekleştirilecek tüm çalışmaların ve üretilen politikaların merkezinde çocuk güvenliği konusu yer almalıdır.  Ancak ne yazık ki, mevcut siyasal iktidar bu sorumluluğu yerine getirmekte yetersiz kalıyor, eğitim kurumları her geçen gün daha güvensiz hale geliyor.

ÇYDD olarak, kurumsal ilkelerimiz doğrultusunda bu konunun yakın takipçisi olacağız. Çocuklarımızın güvenliği, hepimizin sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA

Seyitgazi, Eskişehir, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Müftü, Çocuk, Son Dakika

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