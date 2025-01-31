ÇYDD'den Teğmen İhraçlarına Tepki - Son Dakika
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ÇYDD'den Teğmen İhraçlarına Tepki

ÇYDD, beş teğmenin ihraç edilmesine hukuksuz diyerek itiraz etti ve Atatürk ilke ve devrimlerine vurgu yaptı.

31.01.2025 21:22
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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, bu hukuksuz kararı kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren benimsediği politika gereği Türk ordusu siyaset üstüdür; ordumuz, askerlerimiz güncel siyasal tartışmalara konu edilmemeli, ordumuzun Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çizgisi özenle korunmalıdır" açıklamasında bulundu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), beş teğmenin ihraç edilmesine ilişkin yazılı bir açıklamda bulunarak tepki gösterdi. ÇYDD tarafından, "Atatürk'ün asleri olmak onur" başlığıyla konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen beş teğmenimizin, haklarında başlatılan soruşturma sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildiklerini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu karar, hukuka, adalete ve ulusal vicdana aykırı olduğu kadar, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ve tarihimize de ters düşmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. O'nun adını anmak, ilkelerine sahip çıkmak ve O'na bağlılığını ifade etmek, askerlerimiz için en onurlu görevler arasındadır.

"Ordumuzun Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çizgisi özenle korunmalıdır"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, bu hukuksuz kararı kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren benimsediği politika gereği Türk ordusu siyaset üstüdür; ordumuz, askerlerimiz güncel siyasal tartışmalara konu edilmemeli, ordumuzun Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çizgisi özenle korunmalıdır. Bu yanlış kararın geri alınması için yetkilileri sorumluluk almaya ve hukukun üstünlüğü ilkesini hatırlamaya davet ediyoruz!"

Kaynak: ANKA

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