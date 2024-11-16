ÇYDD'den Teğmenlere Destek - Son Dakika
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ÇYDD'den Teğmenlere Destek

ÇYDD\'den Teğmenlere Destek

ÇYDD, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı nedeniyle ihraç talebini reddettiğini açıkladı.

16.11.2024 22:34
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(İSTANBUL) - ÇYDD tarafından yapılan açıklamada, "Harp okulu yemin töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ile ant içtikleri için haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerimiz hakkında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda TSK'dan kesin ihraç talep edilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) sosyal medya hesabından  ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin açıklama yapıldı. Atatürk'ün askeri olmak TSK'dan ihraç nedeni olamaz denilen açıklama şu şekilde:

"Atatürk'ün askeri olmak TSK'dan ihraç nedeni olamaz.Harp okulu yemin töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ile ant içtikleri için haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerimiz hakkında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda TSK'dan kesin ihraç talep edilmesini kabul etmiyoruz.

Ulusal kurtuluş savaşının başkomutanına saygı ve bağlılık bildirmek ulusal onur ve ruh taşıyan; tarihten ders almış her yurttaşımızın temel görevidir. Bu ihraç istemi yasaya ve hukuka aykırı olduğu kadar ulusal vicdana, tarihin akışına ve yurttaş olma sorumluluğuna da açıkça aykırıdır. Mustafa Kemal'in askeri olmak suç veya kabahat değil; gururdur, onurdur. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz, teğmenlerimizin yanındayız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Hukuk, TSK, Son Dakika

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