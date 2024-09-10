ÇYDD'den Teğmenlere Destek Açıklaması

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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Yeni mezun teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri ve kendilerini Atatürkçü olarak ifade etmeleri ulusça mutlu olmamız, övünmemiz ve gururlanmamız gereken bir durumdur, bu nedenle teğmenlere soruşturma açılmasının hukuki bir yanı yoktur ve bunu asla kabul etmiyoruz. Atatürk'ün askerleri, ulusumuzun evlatları teğmenlerimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin, kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlar atmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Oradaki kendini bilmezler temizlenecek" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Dernek tarafından, yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Harp okulu mezuniyet töreninde okul birincisi teğmen tarafından mezun olan arkadaşlarına ettirilen yemin metninde yasaya ve hukuka aykırı, suç unsuru olacak bir ifade bulunmamaktadır. Dünyanın tüm ordularında subay üniformalarında kılıç bulunur, Türk ordusunun subayları da tören üniformalarında kılıç taşırlar, bu askerlik mesleğinin önemli bir sembolüdür. Yeni mezun teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri ve kendilerini Atatürkçü olarak ifade etmeleri ulusça mutlu olmamız, övünmemiz ve gururlanmamız gereken bir durumdur, bu nedenle teğmenlere soruşturma açılmasının hukuki bir yanı yoktur ve bunu asla kabul etmiyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren benimsediği politika gereği Türk ordusu siyaset üstüdür; ordumuz, askerlerimiz güncel siyasal tartışmalara konu edilmemelidir. Kılıç göstermek bir soruşturmaya gerekçe yapılacaksa resmi üniformalarındaki kılıçla yemin eden teğmenlere değil; görevinde ve kıyafetinde kılıcın yeri olmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ivedilikle soruşturma açılmalıdır. Atatürk'ün askerleri, ulusumuzun evlatları teğmenlerimizin yanındayız."