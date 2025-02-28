ÇYDD: Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı Vurgusu - Son Dakika
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ÇYDD: Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı Vurgusu

ÇYDD, sorunların çözümü için tarih yazmaya gerek olmadığını, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığını savundu.

28.02.2025 16:22
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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) yapılan açıklamada, "Bugünkü yaşadığımız türlü sorunların çözümü için tarihin yeniden yazılmasına gerek yoktur, çözüm hukuk devletinin herkes için ve her dönem güvence olabilmesi ve yargı bağımsızlığının koşulsuz sağlanmasıdır" ifadesi kullanıldı.

ÇYDD tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, 36 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyup geliştirmeye ve Atatürk ilke ve devrimlerini savunmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kuruluş ilkeleri, ulusal üniter devlet yapısı, Atatürk milliyetçiliği olarak benimsenen ırk esası yerine tarih ve kültür birliğine dayalı ulus yapısı Anayasa'nın değiştirilemez hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Bugünkü yaşadığımız türlü sorunların çözümü için tarihin yeniden yazılmasına gerek yoktur, çözüm hukuk devletinin herkes için ve her dönem güvence olabilmesi ve yargı bağımsızlığının koşulsuz sağlanmasıdır.

Büyük Atatürk'ün güçlü ifadesinde de belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş ilkeleri doğrultusunda sonsuza kadar yaşayacaktır."

Kaynak: ANKA

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