ÇYDD, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine tepki gösterdi - Son Dakika
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ÇYDD, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine tepki gösterdi

ÇYDD, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine tepki gösterdi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören kanun teklifine karşı çıkarak, kısırlaştırma seferberliği ile popülasyon kontrolünün sağlanabileceği yaklaşımına dikkat çekti.

16.07.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören kanun teklifine ilişkin, "Öldürmeyi teşvik eden yasa teklifi, adalet ve etik açıdan sorgulanmalıdır. Kısırlaştırma seferberliği ile popülasyon kontrolünün sağlanabileceği yaklaşımına rağmen neden öldürme yöntemi tercih edilmektedir? Sadece öldürmeyi ve yok etmeyi önceleyen bu yasa teklifi derhal geri çekilmelidir" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, AKP'nin TBMM'ye sunduğu Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik öngören ve sokak hayvanlarına "ötanazi" uygulanması hükmünü getiren yasa teklifi ile ilgili bugün açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"İktidar partisi grup başkanı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan 17 maddelik değişiklik öngören yasa teklifini açıklanmıştır. Teklif, sahipsiz hayvanların ötanazi yoluyla öldürülmesine olanak tanımaktadır ancak sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar olarak bu teklifi kabul etmiyor ve kısırlaştırma yönteminin neden yeterince uygulanmadığını sorguluyoruz. Ayrıca, ölüm döngüsünün hayvan katliamına yol açacağını da çok iyi biliyoruz. Belediyelerin hayvan bakımevleri kurma ve kısırlaştırma görevlerini yerine getirmemesi ve mevcut bakımevlerinin yetersizliği sorunu çözülmeden bu alanda iyileşme sağlanamayacağı ortadadır. Belediyelerin hayvan bakımevlerine ayrılan bütçenin denetlenmeli ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Öldürmeyi teşvik eden yasa teklifi, adalet ve etik açıdan sorgulanmalıdır.

Kısırlaştırma seferberliği ile popülasyon kontrolünün sağlanabileceği yaklaşımına rağmen neden öldürme yöntemi tercih edilmektedir? Hayvan ameliyathanelerinin kuruluş amacının kısırlaştırma mı yoksa öldürme mi olduğu da belirsizdir. Hayvan popülasyonunu kontrol altına almak için üretim, satış ve ithalat yasağı da dikkate alınmalıdır. Apartman ve site yönetim planlarında hayvan sahiplenmeyi engelleyen hükümlerin göz ardı edilmesinin sorgulanmalıdır. Kuduz vakalarının arttığı izlenimi verilerek öldürme yöntemini meşrulaştırma girişimleri görmezden gelinmemelidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarına rağmen sokak hayvanlarının yok edilmesinin ekolojik denge ve insan sağlığı açısından riskleri asla unutulmamalıdır.  Tüm bu hususlar değerlendirilmeden sadece öldürmeyi ve yok etmeyi önceleyen bu yasa teklifi derhal geri çekilmelidir."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine tepki gösterdi - Son Dakika

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