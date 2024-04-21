Cyrano Rock, Şişli Tiyatrosu\'nda seyirciyle buluştu

Fransız şair ve oyun yazarı Edmond Rostand'ın ünlü eseri "Cyrano de Bergerac"dan esinlenerek Tiyatro Keyfi tarafından sahneye uyarlanan "Cyrano Rock" oyunu, Şişli Tiyatrosu'nda ilk kez seyirciyle buluştu.
Oyunun yönetmeni ve aynı zamanda başrol oyuncusu Kemal Başar, AA muharibine yaptığı açıklamada, Cyrano de Bergerac'ın, yazarının gözünden dönemin Paris'inin içinde bulunduğu durumu resmettiğini söyledi.
Başar, "Rostand eserinde dönemin tiyatro anlayışı başta olmak üzere, Paris'in kültürel ve sosyal hayatın da muazzam bir fotoğrafını sunar. Rostand, var olan bütün çürümüşlüklere kızarak, Sarah Bernhardt'ın ısrarıyla bu oyunu yazar. Zaten oyun da bir tiyatro salonunda, 'Kimsenin süsünden püsünden, hamaset yapmadık.' sözleriyle başlar." dedi.
"Geleneğine yaslanmayarak iş yapan birisinin dünyada yeri yoktur"
Oyunun kendisi için hayata karşı dik durmak, namuslu olmak adına bir "manifesto" hükmünde olduğunu belirten Başar, şunları kaydetti:
"Ölüm var. Yalandan, riyadan, hileden, dedikodudan uzak olmak gerek, zira hayat çok kısa. Bütün bu kötülüklerden sıyrılıp insanlığa faydalı olmak gerekiyor. Düşük değerlere pirim veren insanların sayısı çoğalınca sanki hakikat değişiyor gibi düşünmeye başlıyor. Herkes o yanlışın peşinden gidince yanlışı, doğruymuş gibi anlaşılıyor. Oysa doğru bir tane ve değişmez. Ben de hayatım boyunca böyle biri olmamaya çalıştım."
Türk tiyatrosunun temel yapı taşının "orta oyunu" olduğunu ve geleneksel tiyatronun unsurlarından yola çıkarak eserler ortaya koyduklarını aktaran vurgulayan Kemal Başar, "Cyrano Rock da geleneksel tiyatromuzun en modern örneklerinden birisi. Tiyatromuzun minimalist ama görkemli yapısıyla dünyanın dört bir yanında bu oyunu sergileyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki geleneğine yaslanmayarak iş yapan birisinin dünyada yeri yoktur. Gerçek bir sanatçı, kendi geleneğinden yola çıkmadan başarılı olamaz. Biz hangi metin olursa, olsun orta oyunundan, geleneksel tiyatromuzdan yola çıkarak sahnelemeler yapıyoruz. Başarılı olmamızın arkasındaki asıl neden de bu." şeklinde konuştu.
Hakkı Ergök'ün yazdığı oyun, 31 Mayıs'a kadar tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.
Oyunda Kemal Başar'ın yanı sıra Zelal Barlas, Efe Can Karakaya ve Zeynep Yaylıcıoğlu rol alıyor.
Ayrıca Nurkan Renda tarafından yapılan oyunun orijinal müzikleri, oyuncular tarafından stüdyoda seslendirildi. Müzikler, KRL Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.
Son Dakika › Güncel › Cyrano Rock, Şişli Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu - Son Dakika
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan 12 genç Yozgat'a geldi. Gençler, Yozgatlı gençlerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek, spor, sağlıklı yaşam, çevre ve kanser konularında farkındalık çalışmaları yapıyor. Proje sayesinde Sorgun Gençlik Derneği, Avrupa'ya 500'den fazla genç göndermiş ve 400'den fazla genç getirmiştir.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi'nde yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kavuş, mahalledeki alt yapı ve yol çalışmalarının vatandaşların talepleriyle örtüştüğünü belirtti.
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, zihinsel performans antrenörü Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaşması sonrasında çıktığı maçlarda yükseliş gösterdi. Biçer'in mentör dokunuşlarıyla takımın performansı artarken, son 3 maçta 7 puan toplandı. Kulüp Başkanı Recep Durul, Biçer'in katkısının önemli olduğunu belirtirken, takımın hedefinin ligi 3. sırada bitirmek olduğunu vurguladı.
Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Sason sınırında bulunan Harami Gediği üs bölgesinde görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Güngör, korucuların vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkenin her karış toprağının korunmasında başarılı bir şekilde görev yaptığını ifade ederek, başarılar diledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulamasına devam ediyor. ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden 20 Nisan 2024 tarihine kadar 4 bin 361 ihale canlı yayınlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?