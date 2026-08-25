D-100\'de cip yangını: Araç demir yığınına döndü

ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda seyir halindeki cipte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın saat 11.30 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde seyir halinde olan bir cipte çıktı. İddiaya göre cipin ön kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü sağa çekerek aracından indi.Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti.Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç demir yığınına döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.