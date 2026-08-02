D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Araç Alev Alev Yandı

D-100\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Araç Alev Alev Yandı
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Bahçelievler'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, yangın çıktı. 2 sürücü yaralandı.

BAHÇELİEVLER, D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç ile çarpışan otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 ACC 352 plakalı otomobil ile 34 VF 3219 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, kazada yaralanan otomobil ile hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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