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D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

D-100 Karayolu Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar, kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde başladı. Sisin de etkili olduğu güzergahta sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolda dikkatli ilerledi. Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama çalışması yürütürken, polis ekipleri ise ring halinde görev yapıyor.

03.02.2024 10:35
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Kar, kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde başladı.

Sisin de etkili olduğu güzergahta sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama çalışması yürütürken, polis ekipleri ise ring halinde görev yapıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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