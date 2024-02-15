D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor - Son Dakika
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D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından sis etkisini göstermeye başladı. Yolun Taşaltı, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde bastıran sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyrediyor. Güzergah boyunca görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

15.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından sis etkisini göstermeye başladı.

Yolun Taşaltı, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde bastıran sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyrediyor.

Güzergah boyunca görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor - Son Dakika
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