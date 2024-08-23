D-100 Karayolunda Kamyonun Üzerinden Geçtiği Motosikletteki Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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D-100 Karayolunda Kamyonun Üzerinden Geçtiği Motosikletteki Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti

D-100 Karayolunda Kamyonun Üzerinden Geçtiği Motosikletteki Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, kamyonun üzerinden geçtiği motosiklette bulunan Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti, ağabeyi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

23.08.2024 11:46
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DÜZCE'de, D-100 karayolunda kamyonun üzerinden geçtiği motosikletteki Suriye uyruklu Hasan Kalaji (17) hayatını kaybederken, ağabeyi Cemil Kalaji (29) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 karayolunun Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine giden Adem Karlıdağ idaresindeki 41 AAV 654 plakalı kamyon, kavşaktan sağa dönüş yaptığı sırada, Cemil Kalaji idaresindeki 67 MA 0317 plakalı motosiklete çarptıktan sonra üstünden geçti. Bir süre sonra durumu fark edip duran kamyon sürücüsü, 112 acil sağlık ve polise ihbarda bulundu. Kazada, motosiklet sürücüsü Cemil Kalaji yaralanırken, arkasındaki kardeşi Hasan Kalaji olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hasan Kalaji'nin cenazesi de inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

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