Güncel

D-100 karayolunda yoğun kar yağışı

ÇANKIRI - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunun Çankırı güzergahında etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşırken sürücüler de zor anlar yaşadı.

Çankırı'da gece saatlerinde etkili olan kar, karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.