D. Mehmet Doğan Anıldı

Gazeteci ve yazar, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) kurucusu D. Mehmet Doğan, vefatının 2. yıl dönümünde anıldı.

Sultanahmet'teki TYB İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen programda konuşmacılar, Doğan'ın Türk dili, kültürü ve düşünce hayatına yaptığı katkıları anlattı.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, açılışta, Doğan'ın özellikle Türkçenin korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları ile kültürel meseleler konusundaki hassasiyetine dikkati çekti.

Bıyıklı, Doğan'ın Türkçeyi bir beka meselesi olarak gördüğünü belirterek, "Mehmet Doğan, Türkçenin müdafisi, mücahidi ve muhafızıydı." dedi.

Doğan'ın yalnızca teorik fikirler ortaya koymakla kalmayıp bunları hayata geçirdiğini vurgulayan Bıyıklı, yazarın sözlük çalışmalarına ilişkin, "Baktım, büyük bir boşluk var. Akademideki hocalar bile sözlük ihtiyacından bahsediyorlar. Bunun üzerine sözlük yazmaya karar verdim." sözlerini aktardı.

Konuşmasında Doğan'ın çok yönlü çalışmalarına da değinen Bıyıklı, onun sözlük çalışmalarının yanı sıra TYB faaliyetlerinde aktif rol aldığını, köşe yazıları ve eserler kaleme aldığını söyledi.

Bıyıklı, Doğan'ın hayatındaki temel kavramın "birlik" olduğuna işaret ederek, "Türkiye Yazarlar Birliğini kuruyor, adında 'birlik' var. Müslümanların bir radyosu olması gerektiği fikri ortaya çıkıyor, kurulan radyonun adı da 'Radyo Birlik' oluyor." diye konuştu.

Çok sayıda yazar, şair ve akademisyenin katıldığı anma programı, konuşmaların ardından katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.