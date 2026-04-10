Dêrsim'de Maden Ocağına Karşı 2 Bin İmza Toplandı

10.04.2026 21:30
Aşgirek, Gurik, Dağbek ve çevre köylerinde maden ocağına karşı 2 bin imza toplandı ve Tunceli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Platform, doğanın korunması ve yaşam alanlarının maden projeleriyle tahrip edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dêrsim'in Pîlemûriye ilçesine bağlı Aşgirek, Gurik, Dağbek ve çevre köylerinde, Dimin Madencilik Şirketi tarafından Hel Dağı'nda yapılmak istenen maden ocağına karşı Aşgirek, Gurik, Dağbek ve Çevre Köyleri Platformu 2 bine yakın imza topladı. İmzalar Tunceli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. İmza teslimi öncesinde platform üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Topraklarımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" gibi dövizler taşındı ve platform adına Kasım Fırat konuştu.

Fırat, yaşam alanlarının ve doğanın maden projeleriyle talan edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, bölgede yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanın değerli madenler için ruhsatlandırıldığını ifade etti. Dimin Madencilik'in proje bedelinin çevresel önlemleri karşılamaya yetmeyeceğini vurgulayan Fırat, projenin yüksek rant ve tahribat anlamı taşıdığını söyledi. Ayrıca, bölgenin mera vasfına sahip olduğunu ve bu nedenle benzer bir projenin daha önce sonlandırıldığını hatırlatarak, aynı gerekçelerle bu projenin de durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Hel Dağı bölgesinin Munzur Havzası'nda yer aldığını ve burada 2 bin 250'nin üzerinde bitki türü bulunduğunu, bunların beşte birinin endemik olduğunu belirten Fırat, bölgenin bal polen çeşitliliğinin ülke ortalamasının üstünde olduğunu ve koruma altındaki hayvan türlerine ev sahipliği yaptığını ekledi. Fırat, Hel Dağı'nın arıcılık ve hayvancılık için önemine dikkat çekerek, projeyi istemediklerini bir kez daha vurguladı. Açıklamanın ardından imzalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu’da yola çıkan mahsur kaldı Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu'da yola çıkan mahsur kaldı
Manisa’da don nöbeti Manisa'da don nöbeti

22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:54
Dolmabahçe’deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş’ın
Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
