Dêrsim'de Maden Ocağına Karşı 2 Bin İmza Toplandı

Dêrsim'in Pîlemûriye ilçesine bağlı Aşgirek, Gurik, Dağbek ve çevre köylerinde, Dimin Madencilik Şirketi tarafından Hel Dağı'nda yapılmak istenen maden ocağına karşı Aşgirek, Gurik, Dağbek ve Çevre Köyleri Platformu 2 bine yakın imza topladı. İmzalar Tunceli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. İmza teslimi öncesinde platform üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Topraklarımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" gibi dövizler taşındı ve platform adına Kasım Fırat konuştu.

Fırat, yaşam alanlarının ve doğanın maden projeleriyle talan edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, bölgede yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanın değerli madenler için ruhsatlandırıldığını ifade etti. Dimin Madencilik'in proje bedelinin çevresel önlemleri karşılamaya yetmeyeceğini vurgulayan Fırat, projenin yüksek rant ve tahribat anlamı taşıdığını söyledi. Ayrıca, bölgenin mera vasfına sahip olduğunu ve bu nedenle benzer bir projenin daha önce sonlandırıldığını hatırlatarak, aynı gerekçelerle bu projenin de durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Hel Dağı bölgesinin Munzur Havzası'nda yer aldığını ve burada 2 bin 250'nin üzerinde bitki türü bulunduğunu, bunların beşte birinin endemik olduğunu belirten Fırat, bölgenin bal polen çeşitliliğinin ülke ortalamasının üstünde olduğunu ve koruma altındaki hayvan türlerine ev sahipliği yaptığını ekledi. Fırat, Hel Dağı'nın arıcılık ve hayvancılık için önemine dikkat çekerek, projeyi istemediklerini bir kez daha vurguladı. Açıklamanın ardından imzalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.