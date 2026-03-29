D8 Genel Sekreteri STRATCOM Zirvesi'nde Temaslarda Bulundu

29.03.2026 19:39
Gelişen 8 Ülke (D8) Genel Sekreteri Sohail Mahmood, STRATCOM Zirvesi'nde işbirliği konularını görüşüp medyanın önemine dikkat çekti.

Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılarak çeşitli temaslarda bulundu.

D8 Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre Mahmood, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 27-28 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen STRATCOM Zirvesi'ne katıldı.

Zirve kapsamında düzenlenen çeşitli panellere de katılan Mahmood, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir araya geldi.

Mahmood, Duran ile yaptığı görüşmede, STRATCOM Zirvesi kapsamında yürütülen küresel sorunların çözümüne yönelik tartışmaların önemine dikkati çekti.

Genel Sekreter Mahmood, D-8 ile İletişim Başkanlığının stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanlarındaki işbirliğini artırmanın yollarını araştırması gerektiğini kaydetti.

Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya gelen Mahmood, D8 üyesi ülkelerin medya alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda görüştü.

Mahmood görüşmede, medyanın örgütün görünürlüğünü ve erişimini hem bölgesel hem de küresel ölçekte artırmasında oynadığı rolün önemini vurguladı.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı İsmayilov ile bir araya geldi

Genel Sekreter Mahmood, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmad İsmayilov ile yaptığı görüşmede, D8 çatısı altında Azerbaycan'da kurulması planlanan Medya Mükemmeliyet Merkezi'ne yönelik çabaları değerlendirdi.

Mahmood ayrıca, D-8 üye ülkeleri genelinde medya kuruluşları, haber ajansları ve iletişim platformları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, İstanbul, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Medya

Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu
Trump’tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur’an-ı Kerim’i alet eden fenomen rezil oldu Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
18:35
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var
İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
