Daday'da Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
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Daday'da Sağanak Yağış Etkili

Daday\'da Sağanak Yağış Etkili
10.06.2026 22:55
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, yollar kapandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kod" ile uyarı yaptığı ilçede yağış nedeniyle bazı yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.

Bazı okul bahçelerinin suyla dolduğu ilçede, AFAD ve belediye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi.

Çalışma nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi de bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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