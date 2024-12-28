Dağ Keçileri Kar Altında Yiyecek Aradı

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Dağ keçileri kar altında yiyecek aradılar

ELAZIĞ - Elazığ'da yasak avlanmalarının cezası 650 bin lira olan koruma altındaki dağ keçileri, yoğun kar altında yiyecek ararken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesinde bulunan ve yasak avlanmalarının cezası 650 bin lirayı bulan dağ keçileri, kar yağışı altında yiyecek ararken görüntülendi. Yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra gözden kayboldu.