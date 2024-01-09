 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özsoy, medya sektöründe yaşanan sorunların çözümlenmesini diledi ve gazetecilik mesleğinin düzenlenmesi için Gazetecilik Meslek Yasası'nın gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca, internet haberciliğinin gelişimi ve basın emekçilerinin statüsü hakkında olumlu gelişmelerin olduğunu belirtti.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy\'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
09.01.2024 - 15:17,
Abone Ol

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özsoy, mesajında, 2024'ün, medya sektöründe yaşanan sorunların çözümlenme yılı olmasını diledi.

Sektörde çalışanların, 10 Ocak 1961'de düzenlenen "212 sayılı Kanun"un özlük haklarını düzenlendiğini ifade eden Özsoy, "Sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle bu günü bayram değil, dayanışma günü olarak kutluyoruz. Zira sektör zor bir dönemden geçmektedir. Medya sektörü, ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi gibi sorunlarla karşı karşıyadır." dedi.

Özsoy, Türkiye'de gazetecilik ve mesleği kimlerin yapabileceğini belirleyen "Gazetecilik Meslek Yasası"nın gerekli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böyle bir yasa olmayınca isteyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın 'gazeteciyim' diyerek mesleğe başlayabilmekte ve mesleği her türlü istismara açık hala getirmektedir. Gazetecilik mesleğinde bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası' teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır. Meslektaşlarımızın diğer önemli sorunu da emeklilikte fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, basın kartı şartına bağlanmıştır. Meslek basın kartı sahibi olma koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli iş olarak kabul edilmeli, basın kartı sahibi ve çeşitli nedenlerle kartı alamayan gazetecilerin anayasal ve sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammı geri verilmelidir."

İnternet haberciliğinin gelişim gösterdiğine işaret eden Özsoy, "İnternet alanında faaliyet gösteren kurumsal haber sitelerinin düzenleme çerçevesinde basın kuruluşu statüsü kazanması, çalışanlarının da basın emekçisi olarak kabul edilmesi sevindiricidir. Aramızdan ayrılan cemiyet başkanlarımızı, üyelerimizi, meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Doğu Anadolu, Medya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika


16:09
New York Brooklyn'da İsrailli gençler, yasa dışı tüneli betonla kapatma girişimini engelledi New York Brooklyn'da İsrailli gençler, yasa dışı tüneli betonla kapatma girişimini engelledi
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi

Son Dakika
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
14:08 Trabzon'da Otomobil Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:16:42. #1.12#
SON DAKİKA: DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement