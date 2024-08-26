Dağcıların buluşma noktası Ağrı Dağı - Son Dakika
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Dağcıların buluşma noktası Ağrı Dağı

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Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler kar, sis ve fırtınaya rağmen zirve yaptı.

26.08.2024 19:35
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Dağcıların buluşma noktası Ağrı Dağı

AĞRI - Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler kar, sis ve fırtınaya rağmen zirve yaptı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yerli ve yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. Tırmanış rehberi eşliğinde ilk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi. Tırmanış anlarının kaydedildiği görüntülerde dağcıların zor anlar yaşadığı ve zirvedeki mutluluğu görüldü.

Dağcıların buluşma noktası Ağrı Dağı
Kaynak: İHA

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