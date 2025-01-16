Dağda Doğan Buzağı Sırtlarda Taşındı

Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtta taşıyarak eve getirildiler
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde besici kardeşler, dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtlarında taşıyarak eve getirdi.
Silvan ilçesi Demirkuyu köyünde besici Mehmet Bukseli'ye ait bir inek, dağda doğum yaptı ancak buzağı, annesinden ayrı düştü. Çiftçi hemen arama çalışmalarına başladı. Ardından buzağıyı bulan Mehmet ve Şinasi Bukseli, minik hayvanı sırtlarına alarak zorlu yolculuğa çıktı. Yaklaşık 5 kilometrelik yolu aşan Bukseli kardeşler, buzağıyı güvenle evlerine ulaştırdı.
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