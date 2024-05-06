Dağdan kopan kaya parçası ahırın duvarını deldi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle dağdan kopan kaya parçası ahırın duvarını deldi.
Meteorolojinin uyarılarında sonra bölgede başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında yaşayan Bedirhan Yemen ve Fıramerz Yemen'e ait ahırın duvarı, yoğun yağışlar nedeniyle dağdan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu delindi.
Olayda hayvanlar zarar görmezde, yağışların ise devam edeceği bildirildi.
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