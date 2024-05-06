Dağdan kopan kaya parçası ahırın duvarını deldi - Son Dakika
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Dağdan kopan kaya parçası ahırın duvarını deldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle dağdan kopan kaya parçası, İran sınırındaki Onbaşılar köyünde bulunan Bedirhan Yemen ve Fıramerz Yemen'e ait ahırın duvarını delerek zarara yol açtı. Hayvanlar zarar görmezken, yağışların devam edeceği belirtildi.

06.05.2024 22:21  Güncelleme: 22:23
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Dağdan kopan kaya parçası ahırın duvarını deldi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle dağdan kopan kaya parçası ahırın duvarını deldi.

Meteorolojinin uyarılarında sonra bölgede başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında yaşayan Bedirhan Yemen ve Fıramerz Yemen'e ait ahırın duvarı, yoğun yağışlar nedeniyle dağdan kopan kaya parçasının isabet etmesi sonucu delindi.

Olayda hayvanlar zarar görmezde, yağışların ise devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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