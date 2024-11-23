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Dağlarda Eğitime 100 Km Yol

Dağlarda Eğitime 100 Km Yol

Kayseri'nin Yeşilköy'ünde öğretmen Ramazan Sevindik, öğrencileri için her gün 100 km yol katediyor.

23.11.2024 12:18
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı kırsal mahalle Yeşilköy'de sınıf öğretmenliği yapan Ramazan Sevindik, öğrencileri için hafta içi her gün yaklaşık 100 kilometre yol katediyor.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilköy Mahallesi'ndeki dağlık kırsal yerleşim yeri Çağlalık'taki ilkokulda görev yapan Sevindik, sabahın erken saatlerinde bindiği köy minibüsüyle dağların arasında yolculuk yaparak okuluna ulaşıyor.

Okulun önünde çoğu zaman öğrencilerinin kucaklayarak karşıladığı Sevindik, sınıfta kurulu sobanın etrafındaki sıralarda oturan öğrencileriyle derse başlıyor.

Sevindik, hava şartlarının sık sık değişkenlik gösterdiği ve çoğu zaman etrafını sis bulutlarının sardığı okulda öğrencilerine eğitim veriyor.

Yaz aylarında bölgede doğanın yeşile bürünen renklerine tanıklık eden Sevindik, kış aylarında ise kar, fırtına ve yağmur gibi olumsuzluklara rağmen öğrencilerine ulaşıyor.

Çocuklar için dersleri verimli hale geçirmek için çalışan Sevindik, teneffüslerde ise öğrencilerle futbol ve satranç gibi oyunlar oynuyor.

Sevindik, AA muhabirine, mesleğe 2019'da Bingöl'de başladığını, ilk görev yaptığı okulun da dağ köyünde olduğunu söyledi.

Yeşilköy Çağlalık İlkokulu'na geçen yıl geldiğini belirten Sevindik, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu ve bu mesleği ülkenin her bir köşesinde yapabileceğini dile getirdi.

Okula gidip gelirken günde 100 kilometre yol yaptığını anlatan Sevindik, şunları kaydetti:

"Burası, Yahyalı merkeze yaklaşık 50 kilometre ve köy servisleriyle ulaşım sağlıyoruz. Aslında burası bir dağ köyü. Burada 4 sınıf bir arada öğretmenliği devam ettiriyorum. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıftan öğrencilerim var. Hepsini bir arada okutmaya çalışıyorum. Toplam 11 öğrencim var. Çocukları vatana, millete hayırlı bir şekilde yetiştirmek için görevimize devam ediyoruz."

Sevindik, ulaşımın zorlu geçtiğini, yolların virajlı ve engebeli olduğu için okula gelmesinin 1 saat sürdüğünü, kış aylarında ise daha da zorlaştığını dile getirdi.

"Çok sıcak karşılıyorlar"

Öğrencilerin önemli olduğunu vurgulayan Sevindik, şöyle devam etti:

"Okula 50 kilometre yol katedip geldiğimizde yoruluyoruz ama çocukların tebessümü, sıcak karşılaması tüm yorgunluğumuzu alıyor. Dağlık bir bölgede görev yapıyorum ama vatanımızın, milletimizin geleceği için, çocuklar için buraya gelip gidiyoruz. Çocuklar okula geldiğimde beni çok sıcak karşılıyorlar. Her gün 'öğretmenim' diye bana koşuyorlar, sarılıyorlar. Köy çocukları ve çok sıcakkanlılar. Bu yüzden yani köyde görev yapmak bu açıdan daha güzel. Köylerde bunu daha yoğun hissediyorsunuz."

Mesleğini severek ve gururla yaptığını belirten Sevindik, "Öğretmenlik kutsal bir meslek, burası bir dağ köyü ama ben ülkemin her yerinde görev yaparım." dedi.

Kaynak: AA

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