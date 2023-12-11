Dağlık bölgede yaralanan kişi helikopter ile kurtarıldı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, dağlık bölgede yürüyüş yaparken kayalıklara düşerek yaralanan Mehmet Güler (30), AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter ile kurtardı.

Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde, yürüyüş için dağlık alana giden Mehmet Güler'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, ANDA, AKUT ve MENDAK Arama ve Kurtarma ekipleri, koordineli çalışma başlattı. Ekipler, Güler'in gittiği bölgede arama ve kurtarması çalışması başlattı. Dron ile de havadan yapılan aramalarda, Güler, kayalık alanda yaralı halde bulundu. Mehmet Güler'in yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandığı belirlendi. Ekeplarla birlikte bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Güler'in vücudunda kırıklar olduğu saptandı. Bunun üzerine yaralının bulunduğu bölgeden alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter sevk edildi. AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sedyeye bağlanan yaralı, helikoptere vinç yardımıyla alındı. Adnan Menderes Havalimanı'nda indirilen Güler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Güler, Menderes Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.