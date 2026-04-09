Dahiye'de Saldırı Tehdidi: Halk Göç Ediyor

09.04.2026 18:00
İsrail'in Dahiye'ye yönelik saldırı tehdidi sonrası halk evlerini terk ederek yollara düştü.

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi için saldırı tehdidini yinelemesinin ardından bölge halkı apar topar evlerini terk etmek zorunda kaldı ve yollara düştü.

İsrail ordusu Dahiye'ye yönelik tekrarladığı saldırı tehdidinde Uluslararası Refik Hariri Havaalanı yakınında bulunan ve daha önce de saldırılar düzenlediği Cinah bölgesini de ekledi.

Tehdidin ardından özellikle Dahiye'nin Cinah ve Uzai bölgelerinden yanlarına taşıyabildikleri eşyaları alan Lübnanlılar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Araçları olmayanlar ise yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalıştı.

İsrail ordusu halkını göçe zorladığı ve saldırı tehditlerini tekrarladığı Dahiye'ye sık sık saldırılar düzenliyor.

Dahiye'nin Cinah bölgesi diğer bölgelerine nazaran daha gelişmiş olmasıyla öne çıkıyor. İran ve Kuveyt Büyükelçilikleri de bu bölgede bulunuyor.

Saldırı tehdidinin ardından insanlar İsrail saldırılarından kaçmak için yollara düşerken, yollarda da trafik yoğunluğu meydana geldi.

Saldırı tehdidi altındaki Cinah'ın sahil kesiminde ve genellikle halkın gelir seviyesi düşük kesiminin yaşadığı Uzai bölgesinde de hareketlilik yaşandı. İsrail saldırılarından kaçmak isteyenler sahil yolundan bölgeyi terk etmeye çalıştı.

İsrail ordusu dün Lübnan genelinde 10 dakika içinde 100 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda 92'si Beyrut'tan olmak üzere en az 254 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

