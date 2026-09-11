DAİB Başkanı Madırlı, Habur'daki gümrük müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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DAİB Başkanı Madırlı, Habur'daki gümrük müdürlüğünü ziyaret etti

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DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı, Habur Sınır Kapısı'ndaki İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Madırlı, gümrük işlemlerinin hızlı ve öngörülebilir yürütülmesinin ihracat için önemli olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı, Habur Sınır Kapısı İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Madırlı ve beraberindeki heyet, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ayşe Alagöz ile makamında görüştü.

?Ziyarette konuşan Madırlı, bölge ekonomisinin kalkınmasında ihracatın stratejik bir role sahip olduğunu belirterek kamu kurumları ile ihracatçılar arasındaki güçlü işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu üretim gücü, lojistik avantajları ve girişimci iş insanlarıyla Türkiye'nin ihracat hedeflerine önemli katkılar sunduğunu aktaran Madırlı, şöyle konuştu:

"Bu potansiyelin daha ileri seviyelere taşınabilmesi için gümrük işlemlerinin hızlı, etkin ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Kamu kurumlarımızla kurduğumuz yapıcı diyalog sayesinde ihracatçılarımızın önünü açacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. İhracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü ve süreçlerin kolaylaştırılması adına ilgili kurumlarla sürekli temas halindeyiz. Ortak akıl ve işbirliğiyle bölgemizin ihracat performansını daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA

Habur Sınır Kapısı, İpekyolu, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DAİB Başkanı Madırlı, Habur'daki gümrük müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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