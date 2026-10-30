Dakar 2026'da 34 sporcuyla yarışacak Türkiye, 13 madalya sayısını aşmak istiyor

Senegal'de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, Türkiye'nin organizasyon tarihinde ulaştığı en yüksek madalya sayısı olan 13'ü aşmayı hedefliyor.

Dakar'da 31 Ekim-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlarda 16 branşta 34 sporcuyla temsil edilecek Türkiye'nin kafile başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, milli sporcuların hedefleri ve organizasyona ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, bazı sporcuların ilk kez bu büyüklükte bir organizasyonda yarışacağını belirterek, gençlerin heyecanını antrenörleriyle birlikte azaltmaya çalıştıklarını ifade etti.

Sporcuları öncelikle kendi performanslarına odaklanmaları yönünde motive ettiklerini anlatan Yıldız, "Burada önemli olan yarışmak. İyi yarıştığınızda, kapasitenizi ortaya koyduğunuzda madalya da gelir." dedi.

Yıldız, Türkiye'nin önceki Gençlik Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılarını Dakar'da ileri taşımak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bundan önceki üç Gençlik Olimpiyatları'nda en fazla 13 madalya almıştık. Biz burada daha fazlasını hedefliyoruz ama daha önemlisi gençlerimizin burada tecrübe edinmesi. Gençlerimizin burada diğer ülke sporcularıyla farklı kültürleri deneyimlemelerini de önemsiyoruz. Olimpiyat ruhunu hissetmelerini, bu atmosferi yaşamalarını önemsiyoruz. Sportif başarı kadar bunlar da önemli."

Genç sporcuların uzun spor yaşamları açısından oyunların önemli bir deneyim olacağını dile getiren Yıldız, "Onların heyecanına, onların başarılarına, onların gururlarına ortak olmak için Senegal'deyiz. İnşallah bizim için, Türk Milli Takımı için güzel bir yarışma olur." ifadelerini kullandı.

Gençlere sporla dünyaya açılma çağrısı

Organizasyonun hazırlıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldız, Senegal'in ilk kez böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasına rağmen şu ana kadar olumlu bir izlenim edindiklerini söyledi.

Yıldız, "Gayet güzel hazırlandıklarını görüyoruz. İlk olmasına rağmen her şey yerli yerinde şu ana kadar. Müsabakalar başladıktan sonra da yine deneyimleyeceğiz bunları ama şu ana kadar olan bölümde gayet iyi bir şekilde organizasyon yaptıklarını gözlemliyoruz." diye konuştu.

Sporun farklı ülkeleri ve kültürleri tanımak için fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Yıldız, gençlere spor yapmaları çağrısında bulundu.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Dünyanın bambaşka bir coğrafyasındayız, Afrika'nın batısında, Senegal'deyiz. Spor vesilesiyle bu ülkeleri, bu kültürleri, bu insanları tanıma şansı yakalıyoruz. Bütün gençlerimizin spor yaparak dünyaya kapılarını açabileceklerini düşünüyorum. O yüzden dünyaya açılmanın en önemli yollarından birisinin de spor olduğunu belirtmek istiyorum. Hepsini spor yapmaya davet ediyorum."

Afrika'daki ilk olimpik spor etkinliği

Senegal'in ev sahipliğindeki Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları, Afrika kıtasında gerçekleştirilecek ilk olimpik spor etkinliği olacak. Dakar, Diamniadio ve Saly'de düzenlenecek oyunlarda yaklaşık 2 bin 700 sporcu, 25 spor dalında yarışacak.

Türkiye, daha önce katıldığı Singapur 2010'da 13, Nanjing 2014'te 10 ve Buenos Aires 2018'de 11 olmak üzere Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda toplam 34 madalya kazandı.

Milliler, Dakar 2026'da tek organizasyonda ulaştıkları en yüksek madalya sayısı olan 13'ü aşmaya çalışacak.