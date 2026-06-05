Dakar'da Çevre Kirliliği Sorunu - Son Dakika
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Dakar'da Çevre Kirliliği Sorunu

05.06.2026 11:13
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Dakar'ın Hann Körfezi, artan plastik atıklarla ciddi çevre kirliliği yaşıyor, ekosistem tehdit altında.

Bir zamanlar Batı Afrika'nın en güzel koylarından biri olarak anılan Senegal'in başkenti Dakar'daki Hann Körfezi'nde, bugün kıyıya vuran plastik atıklar ve çöpler çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne seriyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla görüntülenen körfezde, plastik şişelerden poşetlere kadar çok sayıda atığın kıyıda biriktiği görüldü.

Kıyı şeridinin bazı bölümlerinin plastik şişeler, poşetler, ambalaj atıkları ve eski balıkçı ağlarıyla kaplandığı bölgede, denizin taşıdığı çöplerin sürekli yeniden birikmesi dikkati çekti.

20. yüzyılın ortalarına kadar temiz denizi, zengin balık varlığı ve kumsallarıyla tanınan Hann Körfezi, Dakar'da yaşanan hızlı nüfus artışı ve sanayileşme süreciyle birlikte önemli ölçüde değişime uğradı.

Senegal sanayisinin önemli bölümüne ev sahipliği yapan körfez çevresi, onlarca yıldır evsel atık sular ile sanayi kaynaklı atıkların baskısı altında bulunuyor.

Çevre uzmanları, yetersiz atık yönetimi ve arıtma altyapısının uzun yıllar boyunca körfezin ekolojik yapısında ciddi tahribata yol açtığını belirtiyor.

Körfezdeki kirliliğin yalnızca kıyı şeridini değil, deniz ekosistemini ve bölge halkının geçim kaynaklarını da olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Denizlere ulaşan plastik atıklar zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor. Deniz canlıları tarafından tüketilen bu parçacıklar, besin zinciri yoluyla insanlara kadar ulaşabiliyor.

Öte yandan Hann Körfezi'nin yeniden canlandırılması ve çevresel koşullarının iyileştirilmesi amacıyla son yıllarda çeşitli rehabilitasyon projeleri hayata geçiriliyor.

Senegal hükümeti ile uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle bölgede atık su arıtma altyapısının güçlendirilmesi ve denize bırakılan kirleticilerin azaltılması hedefleniyor.

Çevreciler, plastik kirliliğiyle mücadelede tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekiyor.

Dakar kıyılarında kilometrekare başına yaklaşık 259 bin mikroplastik

Senegal Çevre Bakanlığının 2025 verilerine göre, ülkede 2024'te üretilen yaklaşık 250 bin tondan fazla plastik atığın neredeyse yarısı başkent Dakar'da oluşuyor.

"Senegal Sıfır Atık" derneğinin verilerine göre ise Senegal, dünya okyanuslarını plastikle en çok kirleten 21. ülke konumunda yer alıyor.

"ScienceDirect" veri tabanında 2023'te yayımlanan araştırma, Dakar açıklarında deniz yüzeyinde kilometrekare başına yaklaşık 259 bin mikroplastik parçacığına rastlandığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

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