Dakar'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dakar'da Mezuniyet Coşkusu

Dakar\'da Mezuniyet Coşkusu
08.06.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal'deki Dakar Maarif Okulları öğrencileri mezuniyet töreninde diplomalarını aldı.

Senegal'deki Dakar Maarif Okulları öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Dakar'daki Maarif Okullarından mezun olan ortaokul ve lise öğrencileri için Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, bugün kutlanan başarının yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda yıllar süren emeğin karşılığı olduğunu söyledi.

Karaoğlu, çocuklarını Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarına göndermeyi tercih eden ailelerin doğru bir tercih yaptığının altını çizerek, Türkiye'nin Senegal'deki eğitim ve kültür faaliyetlerine de değindi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kursları ile kültürel programların sürdüğünü anımsatan Karaoğlu, Türkiye mezunları ile de sık sık bir araya geldiklerini kaydetti.

Karaoğlu, Türkiye'de eğitim alan çok sayıda Senegallinin de bugün Senegal'de ve farklı ülkelerde önemli görevlerde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük ise Senegal'de 3 farklı şehirdeki okullarıyla 2017'den bu yana ülkenin eğitim sistemine katkı sunduklarını söyledi.

Maarif okullarına yönelik ilginin her geçen yıl arttığını belirten Yörük, bunun hem okulların Senegal eğitim sistemine başarılı şekilde entegre olması hem de vakfa duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Yörük, öğrencilerin Maarif okullarındaki eğitimleri sayesinde Türkiye ile dostluk bağları kurduğuna dikkati çekerek, mezunları Türkiye'deki yükseköğrenim ve burs imkanlarını değerlendirmeye davet etti.

Yörük, örgün eğitim faaliyetleri dışında TMV'nin, Senegal ile imzalamış olduğu protokol kapsamında, Amadou Mahtar Mbow ve Iba Der Thiam üniversitelerinde Türkiye araştırma merkezleri kurduğu ve 400'den fazla üniversite öğrencisinin Türkçe öğrendiğini sözlerine ekledi.

Törende, 22 lise, 26 ortaokul öğrencisi diplomalarını alarak mezun oldu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Senegal, Eğitim, Güncel, Kültür, Dakar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dakar'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:20
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
16:04
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:09:44. #7.13#
SON DAKİKA: Dakar'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.