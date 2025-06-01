Dakar\'da Türk Kahvaltısı Etkinliği

Senegal'in başkenti Dakar'da, "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında Türk kahvaltısı organizasyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Dakar'da bir restoranda düzenlenen açık büfe kahvaltıda, Türk mutfağından lezzetleri davetlilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe ev sahipliğinde verilen kahvaltıya, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Senegal asıllı Fransız santrafor Bafetimbi Gomis de katıldı.

Etkinlik, aile fotoğrafının ardından sona erdi.