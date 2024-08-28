Dalai Lama ABD'den Hindistan'a döndü

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Tibet'in sürgündeki ruhani lideri 14. Dalai Lama, ABD'de geçirdiği diz ameliyatının ardından Hindistan'a döndü.

ABD'nin New York eyaletinde 28 Haziran'da diz protezi ameliyatına giren Dalai Lama, operasyonun başarılı geçmesinin ardından Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentindeki sürgündeki Tibet meclisi genel merkezine geri geldi.

Ruhani liderin Basın Ofisi'nden 3 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, 89 yaşındaki Dalai Lama'nın dizleriyle ilgili tedavi görmek için ABD'ye gideceği bildirilmişti.

Tibet'in statüsü

Himalaya Dağları'nın kuzeyindeki 2,5 milyon kilometre genişliğindeki Tibet Platosu, deniz seviyesinden ortalama 4 bin 380 metre yüksekliğiyle "dünyanın çatısı" olarak adlandırılıyor.

Tarih boyunca yarı göçebe Tibet halkının yurdu olan bölge, 1951'de imzalanan 17 Nokta Anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğine girmişti. Pekin yönetimi, bunu "Tibet'in barışçıl özgürleşmesi" olarak adlandırmıştı.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısız olmasının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet meclisi ve hükümetini kurmuştu.

Pekin yönetimi sürgündeki Tibet yönetimini tanımıyor ve 2010'dan bu yana Dalai Lama'nın temsilcileriyle hiçbir temasta bulunmuyor.

Pekin yönetimi, Tibet'in 13. yüzyıldan bu yana Çin'in parçası olduğunu ve ayrı bir varlığının bulunmadığını öne sürerek, sürgündeki hükümeti ayrılıkçılıkla suçluyor.

Dalai Lama ve destekçileri ise Tibet'in, tarihin büyük bölümünde fiilen bağımsız olduğunu savunuyor.