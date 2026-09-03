Dalaman'da 9 yaşındaki Birkan'ın ölümüne neden olan sanığa 5 yıl 4 ay hapis verildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu'nun ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Kaan Furkan Karabulut 5 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Dalaman'da 25 Ocak 2026'da meydana gelen kazanın ardından açılan davanın ilk duruşması Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Birkan'ın annesi Esra ve babası Birol Çillimoğlu ile ailenin avukatı Sercan Alacık katıldı. Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan sanık Kaan Furkan Karabulut ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Çillimoğlu ailesinin yakınları ile Dalaman Bisiklet Derneği üyeleri de adliye önünde toplanarak aileye destek verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Karabulut'a 5 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine ve 2 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınmasına karar verdi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan aile avukatı Sercan Alacık, verilen kararın ailenin beklentileri doğrultusunda olmadığını söyledi.

Kararın anne ve babanın yaşadığı acıyı dindirmeyeceğini belirten Alacık, "Bugün itibarıyla bir karar verildi. Kararın neticesi elbette bizim isteğimiz ve arzumuz doğrultusunda olmadı ama burada verilecek kararın hiçbiri anne babanın acısını dindirmeyecekti." dedi.

Alacık, sanığın "olası kast" hükümlerinden cezalandırılması yönünde talepte bulunduklarını, bu yönde karar verilmemesi halinde ise "bilinçli taksir" kapsamında en ağır cezanın uygulanmasını istediklerini söyledi.

Tahliye kararına itiraz edeceğiz

Sanık hakkında verilen 5 yıl 4 ay hapis cezasının yanı sıra yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye kararı verildiğini belirten Alacık, karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Alacık, "Biz yine tahliye kararına itirazlarımızı, sanığın daha fazla üst hadden cezalandırılması yönündeki itirazlarımızı ve istinaf süreçlerinin de takipçisi olacağız." diye konuştu.

Birkan'ın babası Birol Çillimoğlu da başka çocukların benzer olaylarda zarar görmemesi temennisinde bulunarak, "İnşallah başka canlara vebal olmaz. Sağlıklı ve salim bir şekilde bisiklet kullanmaya, çocuklarımıza zarar gelmesin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Kaan Furkan Karabulut'un kullandığı 48 HM 546 plakalı otomobil, Dalaman'ın Karaçalı Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu'na çarpmış, kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş ve kazadan 4 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.