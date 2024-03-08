Dalaman'da "Özgürlüğünü Kısıtlama Teknolojiyi Sınırla" temasıyla bağımlılıkla mücadele kapsamında etkinlik düzenlendi.
Dalaman Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayacık sahilinde düzenlenen ve resmi kurumların destek verdiği etkinliğe Kaymakam Mesut Yakuta, eşi Dr. Derya Yakuta, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Mesut Yakuta, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda teknolojik imkanların arttığını, bu gelişim ve değişimin toplum ve insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.
Kontrolsüz ve ölçüsüz teknoloji materyallerinin kullanımının gençleri ve yetişkinleri bağımlılığa sürüklediğini belirten Yakuta, televizyon, bilgisayar, tablet, telefon ve dijital oyunların günümüz çocuk ve gençlerinin sosyalleşmelerini engelleyen en önemli etkenlerin başında geldiğini vurguladı.
Boş zamanın tamamını teknoloji materyallerini kullanarak geçirilmemesi gerektiğini belirten Yakuta, şöyle konuştu:
"Boş zamanlarınızı spora, sanata ve sevdiklerinizle birlikte vakit geçirerek aynı zamanda hayallerini gerçekleştiren kişilerin başarı öykülerini okuyarak bir strateji oluşturabilirsiniz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi ve yetişkinlerimizi bağımlılıklara karşı korumak, fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olmalarını sağlamak ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalıklarını arttırmak adına 'Özgürlüğünü Kısıtlama Teknolojiyi Sınırla' projemizle teknoloji bağımlılığıyla mücadele ederek, televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon olmadan güçlü ve pozitif aile bağları oluşturarak teknoloji bağımlılığına karşı gençleri spora yönlendirip, zamanı etkin, verimli kullanmalarını sağlamaları amacıyla ailelerle geçirebilecekleri etkinliğin sürdürebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz."
Son Dakika › Güncel › Dalaman'da Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, AK Parti iktidarıyla beraber kadının eğitim alanında ve iş hayatında daha aktif olduğunu söyledi. Beşe, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu inşa edeceğine inandıklarını ve AK Parti'nin kadın haklarına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti hükümetiyle kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşviklerin arttığını vurguladı.
Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Öğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, son bir yılda 315 kadının öldürüldüğünü ve 248 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Öğüt, kadınların yaşam hakkının eşit, özgür ve şiddetsiz olana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 154 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandığını, organize suç örgütleri ve çetelere yönelik operasyonlarda ise 61 şüphelinin yakalandığını belirtti. Tarihi eser kaçakçılığına karşı da operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Doruk, toplamda 68 tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca cinayet, yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarına yönelik 1106 şüphelinin yakalandığını ve suçların aydınlatılmasında yüzde 87'lik bir başarıya ulaşıldığını aktardı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan titiz çalışma sonucunda A.B., O.B., H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Çalınan malzemeler ise işyeri sahibine teslim edildi.
Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor, kadınların önemine vurgu yaparak kutlama mesajları yayımladı.
Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesinde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan bir motosiklet, kısa süre sonra çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek Yerköy ilçesine gittiği tespit edildi. U.D. ve İ.D. isimli iki şüpheli, yaşı küçük olmaları nedeniyle ailelerine teslim edilirken, A.D. ise gözaltında tutulmaktadır.
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililerin katıldığı konserde, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Polilsevi'nde düzenlenen programda kadın polislerle bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aktaş, kadın emniyet personelinin sorumluluklarını ve değerini vurgulayarak, tüm kadınların bu özel gününü kutladığını belirtti.
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