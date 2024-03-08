Dalaman'da Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Dalaman'da Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Dalaman Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayacık sahilinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mesut Yakuta, eşi Dr. Derya Yakuta, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve gençleri spora yönlendirmek amaçlanıyor.

08.03.2024 14:57
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Dalaman'da "Özgürlüğünü Kısıtlama Teknolojiyi Sınırla" temasıyla bağımlılıkla mücadele kapsamında etkinlik düzenlendi.

Dalaman Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayacık sahilinde düzenlenen ve resmi kurumların destek verdiği etkinliğe Kaymakam Mesut Yakuta, eşi Dr. Derya Yakuta, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mesut Yakuta, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda teknolojik imkanların arttığını, bu gelişim ve değişimin toplum ve insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

Kontrolsüz ve ölçüsüz teknoloji materyallerinin kullanımının gençleri ve yetişkinleri bağımlılığa sürüklediğini belirten Yakuta, televizyon, bilgisayar, tablet, telefon ve dijital oyunların günümüz çocuk ve gençlerinin sosyalleşmelerini engelleyen en önemli etkenlerin başında geldiğini vurguladı.

Boş zamanın tamamını teknoloji materyallerini kullanarak geçirilmemesi gerektiğini belirten Yakuta, şöyle konuştu:

"Boş zamanlarınızı spora, sanata ve sevdiklerinizle birlikte vakit geçirerek aynı zamanda hayallerini gerçekleştiren kişilerin başarı öykülerini okuyarak bir strateji oluşturabilirsiniz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi ve yetişkinlerimizi bağımlılıklara karşı korumak, fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olmalarını sağlamak ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalıklarını arttırmak adına 'Özgürlüğünü Kısıtlama Teknolojiyi Sınırla' projemizle teknoloji bağımlılığıyla mücadele ederek, televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon olmadan güçlü ve pozitif aile bağları oluşturarak teknoloji bağımlılığına karşı gençleri spora yönlendirip, zamanı etkin, verimli kullanmalarını sağlamaları amacıyla ailelerle geçirebilecekleri etkinliğin sürdürebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dalaman'da Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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