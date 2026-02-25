Dalgakıranda Kayıp: Balıkçı Kurtarıldı - Son Dakika
Dalgakıranda Kayıp: Balıkçı Kurtarıldı

25.02.2026 16:00
Antalya'da balık tutarken dalgakıranda sıkışan 65 yaşındaki Atilla Toprak, ekiplerce kurtarıldı.

ANTALYA'da balık tutmaya gittiği dalgakıranda ayağının kayması sonucu beton bloklar arasına sıkışan

Atilla Toprak (65) yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Komşusu Tarık Çetin ile balık tutmaya giden Atilla Toprak, dalgakıranı çevreleyen beton bloklar üzerine çıktı. Burada balık tutmaya çalışırken ayağı kayan Atilla Toprak düşerek, beton bloklar arasına sıkıştı. Durumu fark eden Tarık Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara sıkışan Toprak'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından çıkarılan Toprak, halat ve sedye yardımıyla yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki dalgakıranın üzerinden diğer tarafa geçirildi. Sağ bacağı ve kafasında ağrı hissettiğini belirten Toprak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay anını anlatan Tarık Çetin, "Amcamızla balık tutmaya gelmiştik. Ben çantaları koyarken arkamdan geliyordu. Maalesef böyle bir talihsizlik oldu. Ayağı kaydı, düştü. 112'yi aradım, AFAD'ı aradım, sahil güvenliği aradım, gerekli yerleri aradım tek başıma. Maalesef böyle bir şey oldu" dedi.

