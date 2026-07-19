Dalgıç Polisler Nehirde Arama Yapıyor

DALGIÇ POLİSLER NEHİRDE ARAMA YAPIYOR
Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde pikniğe gittikleri Menderes Nehri kenarında suya giren ve daha sonra akıntıya kapılan Şahin Ö. ve Eda K. için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İzmir'den gelen dalgıç polisler, suda arama çalışması başlattı. Yine İzmir'den AFAD dalgıçları ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timlerinin (SAK) kente gelerek çalışmalara katılacağı belirtildi.
Melek FIRAT/AYDIN,
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