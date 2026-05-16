Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı

Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı
16.05.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı, 51 cam, 44 teneke ve 78 plastik atık çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar deniz dibindeki atıkları çıkardı.

Fethiye Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği, D-Marin Göcek ve Setur Marina işbirliğiyle "Dünya İklim Günü" dolayısıyla Göcek Mahallesi'ndeki Ayten Koyu ve Boynuzbükü'nde deniz dibi temizliği yapıldı.

Gönüllü dalgıçların yer aldığı temizlikte, denizden 51 cam atık, 44 teneke atığı, 78 plastik atık, 13 kilogram plastik boru parçası, yaklaşık 12 kilogram çapa, araç lastiği ve 27 kilogram tekstil atığı çıkarıldı.

Cam şişe, plastik boru, tenekeler ve hortumlardan oluşan atıklar geri dönüşüme gönderildi.

Akdeniz Koruma Derneği Proje Yöneticisi Işıl Elif Arslan, gazetecilere, denizlerde karşılaşılan atıkların büyük bölümünün karada başlayan tüketim alışkanlıklarının sonucu olduğunu söyledi.

Denizlerin sağlığının yalnızca biyolojik çeşitlilik için değil, iklim direnci açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Arslan, "Denizleri korumak, geleceğin iklimini korumaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Denizcilik, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:40:36. #7.12#
SON DAKİKA: Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.