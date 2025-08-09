Dalgıçlardan Filistin İçin Farkındalık Eylemi - Son Dakika
Dalgıçlardan Filistin İçin Farkındalık Eylemi

Dalgıçlardan Filistin İçin Farkındalık Eylemi
09.08.2025 14:24
Mardin Artuklu Üniversitesi dalgıçları, İzmir'de su altındaki batıkta Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Mardin Artuklu Üniversitesi personeli, dalış eğitmeni Cenk Yılmaz ve ekibi, İzmir'de gemi batığının bulunduğu bölgede Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Yılmaz ve ekibi, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında "9 Eylül" vapuru batığının bulunduğu bölgede dalış yaptı.

Dalış eğitmeni Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüplü dalış eğitmeni ve su altı fotoğrafçısı olarak Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde sportif dalışlar yaptıklarını söyledi.

Gazze'nin 7 Ekim'den bu yana sistematik bir soykırıma uğradığını ve halkının savaş, ağır açlık krizi ve zorunlu göç ile yok edilmeye çalışıldığını belirten Yılmaz, bazı ülkelerin açlıkla ölüme terk edilen Filistin halkına deniz üzerinden gıda göndermesine, gıda götüren yardım gemilerine İsrail tarafından el konulduğuna ve batırıldığına şahit olduklarını kaydetti.

Dalgıçlar olarak bu sessizliğe ortak olmak istemediklerini, denizin en derin noktalarından bu soykırıma dikkat çekmek ve derin sessizlikte çığlıklarını duyurmak istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"İzmir'in Karaburun ilçesinde küçük ada açıklarında, yaklaşık 25-35 metre derinliğinde yatan '9 Eylül' batığına sportif dalış gerçekleştirdik. Bayrağımızı, üniversitemizin pankartını ve Filistin bayrağını saygıyla batığın en görünen ve can alıcı noktasına astık. Dalışımız yaklaşık 25 dakika sürdü ve gün boyunca tüm dalgıçlar için bu görüntü farkındalık oluşturdu. Artuklu Üniversitesi olarak suyun altında 35 metrelerdeydik. Başta rektör hocamız Prof. Dr. İbrahim Özcoşar olmak üzere, üniversitemiz Filistin için elinden gelenin fazlasını ortaya koymaktadır. Ben ve diğer dalış eğitmeni arkadaşlarım da hocamızın söyleyişlerini dinleyip etkilendik. Bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünerek, bu farkındalığı su altına taşıdık. Artık sadece bizler değil, tüm dünya bu sessiz çığlığa duyarsız kalmamalı, soykırıma dur demelidir. Amacımız insanların ilgisini çekebilecek farklı platformlarda da soykırıma dikkat çekmektir."

"Su altı dünyasının sessizliğini bu çığlığın sesi haline getirmek istedik"

Dalış eğitmeni Kardelen Yılmaz da Gazze'de insanlığın vicdanını derinden yaralayan bir dramın yaşadığına dikkati çekti.

Sivil halkın hedef alındığı, temel yaşam haklarının ellerinden alındığı bu sürece sessiz kalmak istemediklerini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin bulunduğu yerden ses çıkarması, bu adaletsizliğe karşı durması gerekiyor. Biz de buna dikkat çekmek istedik. Biz bir grup dalgıç olarak, su altı dünyasının sessizliğini bu çığlığın sesi haline getirmek istedik. Amacımız, sadece sosyal medyada bir görsel paylaşmak değil, insanların durup düşünmesini sağlamak, empati kurmalarına aracılık etmekti. Farklı bir ortamda, dikkat çekici bir yöntemle mesaj vermek istedik çünkü klasik protestolar artık görünmez hale gelebiliyor. Su altında bir bayrak açmak, görsel olarak etkileyici, ama aynı zamanda vicdani bir çağrıydı. Sessizliğe karşı bir duruştu. Belki bu eylem küçük bir adım ama biz inanıyoruz ki; her vicdanlı ses bir zincirin halkasıdır."

Kaynak: AA

Dalgıçlardan Filistin İçin Farkındalık Eylemi

Dalgıçlardan Filistin İçin Farkındalık Eylemi
