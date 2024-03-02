Dalian Sunasia Deniz Biyolojisi Enstitüsü\'nde Benekli Fokların Üreme Sezonu

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DALİAN, 2 Mart (Xinhua) -- Önümüzdeki yılın Kasım ile Mart ayları arası benekli fokların üreme sezonu. Bu zaman dilimi aynı zamanda Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentindeki Dalian Sunasia Deniz Biyolojisi Enstitüsü'nde Dr. Luo Jun'un ekibi için en yoğun çalışma dönemini ifade ediyor.

Dr. Luo, "Enstitümüz her yıl yaklaşık 10 benekli fok yavrusunu yetiştiriyor" diyor.

Bu sezonda Dr. Luo ve ekibi, hem anne fokların hem de yavru fokların dışkılarını kontrol edecek, su örneklerini inceleyecek, fokların büyümesini kayıt altına alacak ve gerekirse özel yiyecekler hazırlayacak.

Dr. Luo'nun çalıştığı Dalian Sunasia Deniz Biyolojisi Enstitüsü, yaban hayatında kurtarılmış fokların barındığı, bir bölge sucul yaban hayatı kurtarma merkezi olarak da hizmet veriyor.

Bu yılın Nisan ayı ortalarında enstitü, kurtarılan vahşi foklarla yapay yöntemlerle üretilen fok yavrularının bazılarını deniz salmayı planlıyor.

Dr. Luo, "Bu yavruların okyanusa doğru yüzdüğünü görünce onlardan ayrılmak çok zor geliyor. Çabalarımızın, benekli fok popülasyonunun artmasına katkıda bulunmasını umuyorum" diyor.