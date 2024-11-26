Damızlık Et İşletmeleri İçin Çağrı - Son Dakika
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Damızlık Et İşletmeleri İçin Çağrı

Bakan Yumaklı, TOBB üyelerine damızlık et işletmesi kurmaları çağrısında bulundu.

26.11.2024 17:51
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyelerine damızlık et işletmesi kurmaları çağrısında bulunarak, "İmkanlarınız ölçüsünde 100, 500 ya da 1000 başlık damızlık etçi ırk işletmesi kurdurmanız ülkemiz açısından önemli." dedi.

Yumaklı, TOBB Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sektörün gelişmesi ve rekabet gücünün artmasının birçok etkene ve dinamiğe bağlı olduğunu belirtti.

Sektör temsilcilerinin 81 ilde büyük emekle ekip, biçip, işleyerek, markalaştırdığını dile getiren Yumaklı, Bakanlık olarak bu süreçte üreticilere ellerinden gelen desteği sağladıklarını, sektörün gelişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Yumaklı, çiftçilerin alın teri ve emeğiyle ülke tarımının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Tarım sektörüne stratejik olarak yaklaştık. Son 22 yılda tarım sektörüne aktarılan destek 1 trilyon 365 milyar lira. Bitkisel üretim miktarımızı yıllık 139 milyon tona çıkararak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 67, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 64, süt üretimimizi yüzde 155, kırmızı et üretimimizi ise yüzde 206 artırdık, 782 baraj inşa ettik, 24 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Kırsal kalkınma alanında 95 bin projeye yaklaşık 120 milyar lira kaynak sağladık. Tohumluk üretimimizi 9 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık. Tarımsal hasılamız da 68,5 milyar dolara çıkardık. Ayrıca 31 milyar dolarlık tarımsal ihracatımızla net ihracatçı konumdayız. Şimdi yeni hedefler için çalışıyoruz."

"IPARD III'te 39 proje, 635 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı"

Bütün ülkeler için gıda arz güvenliği konusunun milli güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Yumaklı, ülkelerin kendi kaynaklarını gözeterek daha korumacı davrandığını söyledi.

Yumaklı, ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın önemine işaret ederek, "Bu kapsamda bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünlerinde planlamayı hayata geçirdik. İşlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal alanların kayıt altına alınması, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve tarım sayımıyla ilgili çalışmaların başlatılması, tarımda devrim niteliğinde uygulamalar oldu." dedi.

IPARD desteklerinin verildiği il sayısını 42'den 81'e çıkardıklarını anımsatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki üretilen ürünlerin katma değerli hale dönüşmesi çok daha hızlı olsun. IPARD I ve II programları çok başarılı şekilde gerçekleşti, IPARD III'ün de çağrısına başladık. IPARD III'te birinci başvuru çağrı ilanı kapsamında gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik değerlendirme sürecinin tamamlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu manada 39 proje, 635 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı. Projelerin yatırım süreci tamamlandığına ülke ekonomisine katkısının 1,3 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz."

"Seferberlik başlatıyoruz"

Bakan Yumaklı, kırmızı etle ilgili yeterlilik oranının yüzde 95 olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kalan yüzde 5'lik kısmı yerli imkanlarla karşılayabilmek için ihtiyaç olan besilik dananın üretilmesi seferberliğini başlatıyoruz. Bu kapsamda Iğdır ve Ceylanpınar tarım işletmelerimizde damızlık etçi ırk sığır yetiştiriciliğini başlattık. Önümüzdeki ay Iğdır işletmemiz tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Ceylanpınar işletmesinin ise Haziran 2025'e kadar tam kapasiteyle çalışmasını bekliyoruz. Bu iki işletmede ilk amacımız 70 bin başlık kapasiteye ulaşmak. Onun için damızlık hayvanlardan doğan dişileri damızlık kadromuza katacağız. Erkekleri de besiye alıp, kesim döneminde Et Süt Kurumunun regülasyon faaliyetinde değerlendireceğiz. Bu tür işletmelerin artmasını önemsiyoruz. Sizlerin de imkanlarınız ölçüsünde 100, 500 ya da 1000 başlık damızlık etçi ırk işletmesi kurdurmanız, ülkemiz açısından önemli. Bu tür işletmelerin TOBB üyesi müteşebbisler tarafından kurulması bizim için memnuniyet verici olur. Bu konuda Bakanlık olarak sadece elimizi değil, vücudumuzu bu işin altına koymuş durumdayız. Bu bağlamda gerekli destek çalışmalarının yapılması için ekibime de talimat verdim, onlar da takip edecek."

Bu arada, Bakan Yumaklı ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Su Verimliliği Protokolü'nü imzaladı.

Kaynak: AA

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