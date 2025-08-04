Damla Kent Projesi için Gayrimenkul Sertifikası Talep Süreci Başladı

Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı sunan Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci bugün başladı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan (GYO) yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası modeliyle, küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunuluyor.

Farklı gelir gruplarının konut sahibi olabilmesini hedefleyen bu yeni yatırım aracı, yatırımcılara hem konut edinme hem de alım-satım yoluyla birikimlerini değerlendirme fırsatı tanıyor.

Halka arz fiyatı 7,59 lira olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem koduyla işlem görüyor.

Bugün başlayan talep toplama süreci, 8 Ağustos'ta sona erecek.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde belirlendi:

"Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir. Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabı olması gerekir. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil-internet uygulamalardan yatırım hesabı açılabilir. Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hale getirilir. Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 lira olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunulabilir. Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler-Yatırım ve Hisse Senedi- Halka Arz İşlemleri-Talep Girişi adımları izlenir. Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden "DMLKT" işlem kodu seçilerek, alınmak istenen sertifika adedi girilerek işlem onaylanır. Sertifikalar 14 Ağustos 2025'ten itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecektir."

Yatırımcılar sertifika biriktirerek ev sahibi olacak

Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.

Başakşehir'de hayata geçirilecek olan 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor.

Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi, İstanbul Havalimanı'na ise sadece 20 kilometre uzaklıkta. Ayrıca, Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkanı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sayesinde toplu taşıma konforunu zirveye taşıyor.

3 avantajlı seçenek sunuluyor

Öte yandan, Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.

Birinci seçenek, Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı'nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım'da, (Hisse Gibi İşlem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgilere ise Emlak Konut'un internet adresinden veya çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.