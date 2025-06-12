Dang Hummasına Karşı Yeni İttifak Kuruldu - Son Dakika
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Dang Hummasına Karşı Yeni İttifak Kuruldu

12.06.2025 09:56
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Uluslararası Kızılhaç, Takeda ve STK'lar, Güneydoğu Asya'daki dang vakalarını azaltmak için ittifak kurdu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Takeda İlaç Şirketi ve bazı sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde, Güneydoğu Asya'da artış gösteren dang humması vakalarına karşı "Dang'a Karşı Birlikte" (UAD) ittifakını başlattı.

Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, Malezya'da 2025 yılı başından bu yana 14 bin 310 dang humması vakası ve 16 can kaybı bildirildi.

Bağımsız sivil toplum örgütü Malezya Dang Humması Önleme Savunuculuğu'nun da yer aldığı ittifak, "eğit", "savun" ve "destekle" olmak üzere üç temel strateji üzerine kuruldu.

Eğitim stratejisi kapsamında toplumların dang vakalarına karşı bilincini artırmak amacıyla hastalık hakkında farkındalık kampanyaları yürütülecek, gönüllüler için "salgın kontrolü" eğitim setleri kullanılacak ve hijyen uygulamaları teşvik edilecek.

Savunuculuk stratejisiyle uzun vadeli dang humması önlemlerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, karar vericiler, sağlık kuruluşları ve yerel yapılarla işbirliği yapılarak ulusal sağlık politikalarına dang humması önleme uygulamalarının dahil edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, ittifak kapsamında bölgesel işbirliği teşvik edilerek kamu sağlığı önlemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması da hedefler arasında yer alıyor.

Destek stratejisi çerçevesinde ise dang hummasından etkilenen birey ve topluluklara doğrudan yardım ulaştırılması planlanırken, bu yardım, kaynakların organize edilmesini ve yüksek riskli bölgelerde hızlı müdahale sağlanarak hastalığın etkisinin azaltılmasını kapsıyor.

Yetkililer, bu yeni işbirliğiyle Güneydoğu Asya'da halk sağlığı açısından büyüyen tehdit olan dang hummasıyla daha etkili mücadele edilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güneydoğu Asya, Sivil Toplum, Kızılay, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dang Hummasına Karşı Yeni İttifak Kuruldu - Son Dakika

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