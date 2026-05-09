Danimarka'da Hükümet Kurulamadı

09.05.2026 14:25
Danimarka'da 24 Mart'taki seçim sonrası yeni hükümet görüşmeleri 45 gündür devam ediyor.

Danimarka'da 24 Mart'ta yapılan genel seçimin üzerinden 45 gün geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, genel seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri ve mevcut Başbakan Mette Frederiksen'ın "müzakereci" olarak yeni hükümet görüşmelerini yürüttüğü 45 günde sonuç elde edilemediğini bildirdi.

Danimarka Kraliyetinin, seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'ı yeni "müzakereci" olarak atadığı ifade edilirken, yeni hükümetin en kısa sürede kurulmasının beklendiği aktarıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Poulsen, müzakerelere pazartesi günü başlayacağını belirterek, "Zor bir görev ancak çalışmayı da dört gözle bekliyorum. Herkesin birbirine uyum sağlamaya ve karşılıklı uzlaşmaya hazır olması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.

Seçim sonucuna göre, Sosyal Demokratlar 84, Danimarka Liberal Partisi 77 ve Moderaterne (Ilımlar) Partisi de 14 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:22:59. #7.12#
