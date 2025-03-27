Danimarka'dan Trump'a Grönland Tepkisi

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Grönland konusunda "gerginliği tırmandırmak ve Danimarka'nın iç işlerine karışmakla" suçladı.

Bakan Poulsen, açıklamasında, Trump'ın dün katıldığı bir radyo programında "ABD'nin uluslararası güvenlik için Grönland'a ihtiyacı olduğu" ifadesine sert tepki gösterdi.

Trump'ı "gerginliği tırmandırmak ve Danimarka'nın iç işlerine karışmakla" suçlayan Poulsen, Grönland dahil Danimarka topraklarının gelecekte nasıl görüneceğine "ABD'nin karar vermesine" izin vermeyeceklerini söyledi.

Poulsen, "Bence çok ileri gidiyorlar, hem Grönland'ın iç işlerine müdahale ederek hem de halkının kendi geleceğine karar verme hakkına saygısızlık göstererek." dedi.

Trump'ın Grönland'a dair söylemlerinin "giderek daha saldırgan" hale geldiğini ileri süren Poulsen, bu yaklaşımın Faroe Adaları ve Grönland dahil Danimarka Krallığı'na karşı "gizli bir tehdit" oluşturduğunu savundu.

Açıklamaları "saçma ve mantıksız" olarak nitelendiren Poulsen, bir Amerikan Başkanı tarafından, Danimarka gibi yakın bir müttefike söylenmesinin yakışık almadığını vurguladı.

Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

ABD Başkanı, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Grönland yönetimi bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü bir tepki vermemekle" eleştiriliyor.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, ülkeye yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.