 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Danimarka, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı uluslararası deniz gücü koalisyonuna katılmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı uluslararası deniz gücü koalisyonuna katılmayı planlıyor

Danimarka, ABD liderliğindeki uluslararası deniz gücü koalisyonu operasyonlarına katılmak üzere Kızıldeniz'e fırkateyn göndermeyi planladığını açıkladı. Danimarka Savunma Bakanı, bölgedeki gemilere yönelik saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti ve hükümetin bölgeye fırkateyn konuşlandırarak desteği artırmak istediğini ifade etti. Parlamentoya sunulacak karar tasarısıyla Ocak 2024'ün sonunda fırkateynin konuşlandırılması hedefleniyor.

Danimarka, Kızıldeniz\'deki saldırılara karşı uluslararası deniz gücü koalisyonuna katılmayı planlıyor
31.12.2023 - 12:29,
Abone Ol

Danimarka, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı kurulan ABD liderliğindeki uluslararası deniz gücü koalisyonu operasyonlarına katılmak üzere fırkateyn göndermeyi planladığını bildirdi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

Poulsen, Danimarka'nın halihazırda bölgedeki deniz güvenliğine katkıda bulunduğunu kaydederek, "hükümetin bölgeye fırkateyn konuşlandırarak bu desteği artırmak istediğini" aktardı.

Bakan Poulsen, Ocak 2024'ün sonunda Kızıldeniz'e fırkateyn konuşlandırılabilmesi için gelecek ay Parlamentoya karar tasarısı sunulacağını ifade etti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Yemen, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı uluslararası deniz gücü koalisyonuna katılmayı planlıyor - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Danimarka, Kızıldeniz'deki saldırılara karşı uluslararası deniz gücü koalisyonuna katılmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement